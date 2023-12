Jugador de Liverpool se lesionó tras chocar con Jürgen Klopp en el duelo ante Arsenal

El defensor griego de Liverpool, Kostas Tsimikas, tuvo que ser retirado en medio del partido que se disputaba en Anfield ante Arsenal, por la fecha 18 de la Premier League, luego de un fuerte choque con el entrenador alemán Jürgen Klopp que le provocó una lesión.

Alrededr de la media hora de juego, el helénico entró en la disputa por el balón ante el atacante rival Bukayo Saka, quien lo desplazó hacia el costado y propició el cruce del zaguero con su propio estratega.

Al reincorporarse se levantó tomándose el hombro y encendió las alarmas inmediatamente, por lo que Klopp lo sustituyó por Joe Gómez.

