Jugador de Norwich dejó en evidencia que miraba un sitio porno al compartir imagen en Instagram

El defensor alemán nacionalizado suizo de Norwich, Timm Klose, dejó en evidencia que miraba un sitio porno al compartir una imagen en sus historias de Instagram.

El zaguero publicó una foto viendo Netflix durante la cuarentena en su computador, pero no se dio cuenta que una de las pestañas de su navegador delató que también visitó la conocida página Pornhub.

Los usuarios de redes sociales notaron el detalle y no lo dejaron pasar, compartiendo la foto y generando cientos de comentarios.

Mira la foto que compartió Timm Klose en Instagram:

Norwich defender Timm Klose should have been more careful when he uploaded onto his Instagram story... 😅 pic.twitter.com/EewOyE8lyR