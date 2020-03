Klopp pretende llevarse a Ousmane Dembélé a Liverpool en el próximo mercado de fichajes

El director técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, ya está pensando en el próximo mercado de fichajes y según informó el medio español Sport tiene planeado llevarse a Ousmane Dembélé, delantero francés que ha tenido poca continuidad en FC Barcelona.

Klopp quiere sí o sí al campeón del mundo con su país en Rusia 2018 y para eso pretende que su club haga una oferta de 90 millones de euros en junio próximo, algo que parece bajo tomando en cuenta los 120 millones de la misma moneda europea que cancelaron los "blaugranas" a Borussia Dortmund en 2017.

No obstante, según informó el propio medio, en Cataluña no están dispuestos a dejarlo a partir pese a que su aporte no ha sido el esperado y le darán una nueva oportunidad para tratar de recuperar en cancha la inversión realizada.

Dembélé es parte de la rebaja salarial del club "culé" del 70 por ciento a todos sus trabajadores producto de la crisis económica producida por el coronavirus, algo que tampoco le permitirá realizar grandes inversiones en fichajes en el próximo mercado.