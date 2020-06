Leyenda de Arsenal: Mesut Ozil es uno de los peores jugadores del mundo sin el balón

La leyenda de Arsenal Paul Merson, actual comentarista deportivo, lanzó una dura crítica al volante alemán Mesut Ozil, a quien catalogó como uno de los peores jugadores del mundo cuando no tiene la pelota en sus pies.

Luego que perdió su espacio en el equipo "gunner" bajo la dirección técnica de Mikel Arteta, quien dijo que requiere más tiempo para adaptarse tras el receso del coronavirus, Merson afirmó que el germano necesita jugar en un equipo de mayor éxito.

"El no puede jugar en este equipo de Arsenal, porque no cambiará su juego a esta edad y Arsenal no cambiará su estilo por él", lanzó a Sky Sports.

"El no va a retroceder para buscar futbolistas rivales y lo necesitas en un equipo que tenga el balón el 70 por ciento del partido, así jugaría. Le pones a jugadores alrededor de él y lo dejas hacer su fútbol. Todos sabemos cómo juega él, le das el balón y te encuentra", añadió.

"Si no tienes el balón, él no lo recuperará ni por amor ni por dinero. No está interesado cuando no tienen la pelota, ¿cómo puedes pagarle un salari otan alto cuando tiene ese estilo de juego?", cuestionó Merson.

"Por eso, si él no tiene el balón, es uno de los peores futbolsitas del mundo. Diría eso. Nómbrame un jugador peor que él en el mundo cuando el equipo no tiene la pelota. Nunca he visto a nadie más desinteresado que él", concluyó.