Marcelo Bielsa se acordó del personal de limpieza y seguridad en agradecimientos por título de Leeds

El entrenador Marcelo Bielsa manifestó una vez más manifestó su humildad luego del ascenso de Leeds United y sostuvo que el título no cambia mucho el porcentaje desfavorable que ha acumulado durante sus 30 años de carrera como entrenador, destacando además la importancia de los jugadores en el logro.

"El pueblo de Leeds es muy apasionado y esperaban este ascenso con mucha ilusión; entonces, no es difícil imaginar la euforia que genera el ascenso", indicó en la conferencia de prensa de este domingo, luego del triunfo sobre Derby County.

"Es claro que el título me da alegría, pero si hace los porcentajes, hace 30 años que hago esto y haber incluido un título no cambia mucho los porcentajes desfavorables que tengo. Lo que sí me da mucha alegría es haber podido participar de este proyecto, con este grupo de jugadores durante estos dos años", agregó.

En ese sentido, aclaró que "recibo un reconocimiento muy marcado por mi trabajo, pero sinceramente pienso que más que la capacidad de mi conducción, lo que marcó una diferencia muy grande fue la capacidad de los jugadores".

Bielsa también recordó a todos y cada uno de los trabajadores de Leeds United, desde el personal de limpieza hasta sus compañeros de cuerpo técnico, la seguridad, y transporte del equipo, y dijo que el nivel del club es importantísimo.

"Tenemos 25 personas en el equipo. Cuando dirigía a Argentina éramos cinco. Ahora hay un apoyo en la parte física, en la técnico-táctica, en la logística del equipo, en la salud, en el mantenimiento de las instalaciones que usa el equipo, en la limpieza del lugar donde trabajamos, del apoyo de la academia, en todos esos sentidos, sin excepción, el nivel del club ha sido inmejorable", complementó.

"Tengo una gratitud muy especial por todos estos segmentos. Me estoy olvidando de la gente que se encarga de la seguridad, del transporte. En ese sentido, hemos sido apoyados de un modo total", remarcó. "No hay nada que hubiéramos necesitado que no hubiéramos recibido", concluyó.

Además, sostuvo que le gustaría que la atención de este éxito no se centrara en él.