Marcelo Bielsa se disculpó por no haber aprendido inglés

El argentino Marcelo Bielsa, técnico de Leeds United, se disculpó ante la prensa local por no manejar el idioma inglés, pese a que va a cumplir su tercer año en el fútbol de Inglaterra.

"Le debo una disculpa a aquellos que me han escuchado, porque yo no he aprendido inglés", comentó el ex DT de La Roja en rueda de prensa.

En la misma línea, el entrenador sostuvo que "uno de mis grandes déficit en mi paso por el fútbol inglés es el no poder comunicarme en el lenguaje que todos hablan".

Bielsa remarcó que una de las herramientas más importantes para un entrenador es poder transmitir con claridad sus mensajes, y que incluso es difícil para él explicar sus ideas en español.

"Es tan difícil para mi hablar en español, expresar mis ideas simple y brevemente, que tomé la decisión de no aprender un lenguaje que no es mío. Si no puedo decirlo en español, ¿cómo seré capaz de decirlo en inglés?", señaló.

El "Loco" y su equipo actualmente marcha noveno en la Premier League, y su próximo partido será el sábado ante Brighton.