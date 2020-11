Medio inglés destapó pelea en Arsenal: David Luiz golpeó a un compañero en la nariz y lo hizo sangrar

La publicación deportiva británica The Athletic dio a conocer una fuerte pelea que protagonizaron los jugadores de Arsenal David Luiz y Dani Ceballos durante una práctica de la semana pasada.

El corresponsal David Ornstein contó en su cuenta de Twitter que el futbolista brasileño le propinó un golpe en la nariz al español, lo que le causó un sangramiento.

Cuando volvieron a los trabajos el martes siguiente, ambos se disculparon y todo continuó con normalidad, mientras que desde el club pidieron que espíritulo de lucha fuera canalizado "positivamente".

Exclusive: Tensions boiled over in Arsenal training Fri as Luiz hit Ceballos on nose, with scratch drawing blood. When squad returned Tue both apologised + group have continued as normal. #AFC will hope fighting spirit is channeled positively! @TheAthletic https://t.co/7JjNc5eGWh