Mikel Arteta fue acusado por la Federación Inglesa tras sus dichos contra los árbitros

La Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) decidió acusar al entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, por "conducta inapropiada" tras los comentarios emitidos respecto a los árbitros durante la conferencia de prensa posterior a la derrota como visitante ante Newcastle por 1-0, en la fecha 11 de la Premier League.

En dicha instancia, el juez Stuart Attwell válido el único tanto del encuentro marcado por Anthony Gordon, luego de que el VAR revisara en tres ocasiones la jugada donde la pelota aparentemente había abandonado el terreno de juego.

Es por eso que el técnico español calificó de "vergonzoso" y una "desgracia" el cometido del juez, pese a que más tarde el colegio de árbitros de la Premier League ratificó la decisión tomada aquel día.

"Se alega que sus comentarios constituyen conducta inapropiada y que suponen insultos hacia los árbitros o en detrimento del juego. Mikel Arteta tiene hasta el 21 de noviembre para dar una respuesta", informaron desde la FA, quienes agregaron que el estratega podría enfrentar una sanción por ello.

Frente a dicha acusación, Arsenal compartió un comunicado condenando los errores de los árbitros e incidiendo en su apoyo "incondicional" a Arteta, asegurando que su tarea es defender los intereses de su club.

Revisa la jugada a continuación:

SE CHEQUEÓ TODO Y EL VAR DIO EL OK: la pelota NO se fue toda, NO hubo falta de Joelinton y NO fue offside de Gordon previo al gol... Newcastle le gana 1-0 a Arsenal tras una discutida jugada.



