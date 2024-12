Pep Guardiola explicó su gesto tras las burlas de los hinchas del Liverpool

Para el Manchester City fue una paliza la que le dio el Liverpool, que sólo por la falta de concreción de gol el marcador de 2-0 en Anfield Road no fue más acorde a lo que pasó en la cancha, y que significó el séptimo partido sin conocer la victoria para el elenco que dirige Pep Guardiola.

Este nuevo traspié, y dada la rivalidad de las últimas temporadas entre ambos equipos, llevó a los simpatizantes de los Reds a dedicarle un cántico al entrenador catalán que reaccionó y dedicó un gesto a los hinchas rivales.

Cuando la victoria del actual líder de la Premier League se materializaba, y dada la mala campaña que tiene el equipo “ciudadano”, los parciales del Liverpool le dedicaron cánticos a Guardiola, donde le señalaban “te van a despedir en la mañana”.

El estratega del City se molestó y levantó sus manos, indicando con los dedos los seis títulos que tiene, a diferencia de la única corona que ha logrado el Liverpool en los últimos 30 años.

Los hinchas del Liverpool le cantan a Guardiola "You're getting sacked in the morning" (Te van a despedir en la mañana). Él responde con las seis Premiers que ganó. 😂pic.twitter.com/oX9RaS4nD1