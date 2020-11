Polémica en Inglaterra por un jugador que marcó a su rival tocándole sus genitales

Una gran polémica se levantó en Inglaterra, dado que un jugador llevó a cabo una particular forma de marcar a su rival, tocándole los genitales, lo que le valió muchas críticas en la prensa y en redes sociales.

Se trata del lateral de Preston North Darnell Fisher, quien en un córner tocó de forma insistente las partes íntimas del volante Callum Patterson de Sheffield Wednesday, en el partido entre ambos clubes por la octava fecha de la Championship (segunda división).

Patterson, evidentemente molesto por la situación, miró al árbitro para que tomara alguna medida al respecto, pero Fisher insistió con su inadecuada acción, a pesar de que el juez lo observaba.

Más de alguno en Inglaterra pidió una sanción de oficio para Fisher, dado que lo considera una agresión, algo que sufrió por ejemplo el chileno Gonzalo Jara en la Copa América 2015, cuando realizó una acción similar con el uruguayo Edinson Cavani.

Revisa la secuencia a continuación:

What have I just seen 😭😂😭 pic.twitter.com/J9UPYmAgv7