Portero de la selección de Montenegro falleció repentinamente a los 26 años

Matija Sarkic falleció de forma repentina a los 26 años. El Millwall FC de la segunda división inglesa, fue el encargado de dar a conocer la noticia asegurando estar "completamente devastados". Hace apenas dos semanas, el portero había disputado un encuentro amistoso con su selección ante Bélgica.

El joven futbolista fue formado en la cantera del Aston Villa y defendió las camisetas de Livingstone, Shrewsbury Town y el Birmingham City. También estuvo en los equipos juveniles del Wolverhamptom para después tener un paso en Stoke City y terminar en el Millwall donde disputó 32 partidos en la reciente temporada.

Sarkic se sintió mal repentinamente

Según informan medios ingleses, Matija Sarkic se encontraba en su país cuando se sintió mal salir a cenar con unos amigos.

El Daily Mail relata que tras mostrar su malestar durante la noche, sus amigos llamaron a una ambulancia que a pesar de acudir inmediatamente, los intentos por salvarle la vida fueron en vano y se declaró su fallecimiento a las 6:30 de la mañana (horario local).

Sarkic en la selección de Montenegro

El portero nacido en Inglaterra, pero naturalizado en Montenegro, jugó por la Sub 17, Sub 19 y Sub 21 de su país. Además disputó varios minutos en partidos amistosos y oficiales de Montenegro.

El 5 de junio disputó su último partido por la selección de Montenegro en un amistoso ante Bélgica. El Equipo de los Halcones Valientes cayó por 2-0 y Sarkic jugó los 90 minutos en el estadio Rey Balduino de Bruselas.