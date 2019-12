Prensa inglesa aseguró que David Moyes volverá a West Ham para reemplazar a Manuel Pellegrini

La era de Manuel Pellegrini en West Ham llegó a su fin, luego de la derrota de este sábado frente a Leicester City, es por esto que, en los "Hammers" ya buscan reemplazantes para el chileno, el cual según la prensa inglesa ya está definido.

Se trata del británico David Moyes, quien ya dirigió al equipo entre 2017 y 2018, antes de la llegada del ingeniero. Según The Mirror, el ex DT de Manchester United firmará en las próximas 24 horas su contrato con la escuadra de Londres.

Además, el medio The Guardian sostuvo que el vínculo de Moyes con el ex equipo de Pellegrini será por 18 meses, siendo claves los primeros seis para intentar salvar al equipo del descenso.

