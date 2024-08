La banda británica Oasis, liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, marcó una era en la industria de la música hasta el 2009, año en que decidieron separarse.

Quince años después al parecer las asperezas entre los integrantes de la agrupación inglesa quedaron en el pasado ya que anunciaron su vuelta a los escenarios con un total de 14 shows en seis escenarios.

”Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado”, expresaba el comunicado que publicó el conjunto para anunciar esta reunión.

The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised. pic.twitter.com/FaELtNlVMh — Oasis (@oasis) August 27, 2024

¿Qué tiene que ver el Manchester City en el retorno de Oasis?

Desde el conflicto que derivó en la separación de Oasis, los hermanos Liam y Noel Gallagher quedaron enfrentados. Pese a largos años de diferencias que parecían irreconciliables, ambos todavía compartían algo más que la sangre: la pasión por el fútbol y por el Manchester City.

A mediados de 2023, los Citizens quedaron al borde de ganar la Champions League por primera vez en su historia y Liam realizó una 'promesa' en las redes sociales: "Si Manchester City gana la Champions League voy a llamar a mi hermano y reunir a la maldita banda".

Finalmente, el 10 de junio de ese año, en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, el Manchester City derrotó 1-0 a Inter de Milán, obteniendo por primera vez en la historia del club el titulo de la Liga de Campeones.

Fue durante la celebración de la Champions en 2023 cuando los de Guardiola entonaron con más fuerza que nunca esa reconocida frase de "I don't believe that anybody feels the way I do about you now". Con Jack Grealish a la cabeza y Rodrigo, Julián Álvarez o Gündoğan haciendo los coros, la imagen de todos los jugadores cantando la canción de los hermanos Gallagher dio la vuelta al mundo.

El vínculo de los hermanos Gallagher por el City

Noel Gallagher es un reconocido hinchas del elenco de los “ciudadanos” y, además de acudir regularmente al Etihad Stadium, participan activamente en las actividades del club.

Es habitual verlos en la presentación de las camisetas oficiales del club hasta vestirse de visitante para ver al Manchester City por los estadios europeos. En una de esas visitas, Liam Gallagher viajó en 2012 hasta Madrid para ver a su equipo en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Después de un gol de Dzeko, fue expulsado por intentar besar a un agente de seguridad.

Una de las canciones más conocidas del grupo es Wonderwall, la que se escucha de forma recurrente en el vestuario del elenco de Manchester. En cada triunfo cityzen la melodía suena a todo volumen.