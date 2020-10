Sergio Agüero causó polémica en Inglaterra por contacto físico con jueza de línea

El delantero argentino Sergio Agüero fue protagonista este sábado en Inglaterra y no solo por su regreso a las cancha tras cuatro meses en el partido de Manchester City ante Arsenal, sino que también por causar polémica, debido a un contacto físico con la jueza de línea Sian Massey-Ellis.

Corría el minuto 41 del compromiso en el Estadio Etihad de Manchester y el trasandino reclamó un posible lateral para su escuadra muy cerca de la árbitra. Esta desestimó las quejas del "Kun", quien tocó el hombro de la profesional en ese momento.

En la imagen televisiva se percibe claramente que Massey-Ellis no se sintió cómoda con el contacto y de forma tajante quitó la mano del ariete de su hombro y trató de seguir concentrada en el juego.

Esto le valió críticas al jugador en redes sociales por parte de cibernautas e incluso la parlamentaria Rosena Allin-Khan, tildando de "inaceptable" la acción. Otros cuestionaron que no hubiera sido expulsado.

El City ganó por 1-0 este compromiso y sumó su segundo triunfo en la Premier League.

Revisa la acción de la polémica:

Who does Aguero think he is?

Completely unacceptable.pic.twitter.com/fJ7L6zI2bt — Dr Rosena Allin-Khan (@DrRosena) October 17, 2020

Sooooo...Aguero definitely should have been sent off for grabbing the official right...it was gross to watch. — Mr. Pierson (@OPS_MrPierson) October 18, 2020

Fucking appalled when I saw this this AM. @premierleague made a clear cut rule in 2016 that touching a ref warrants a yellow or red card. And Aguero not only didn’t get a card but was defended by the team manager post-game. https://t.co/3xUOnpyFXW — Melissa Falchini (@themelchini) October 18, 2020