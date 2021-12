Steven Gerrard dio positivo por Covid-19 y no dirigirá a Aston Villa ante Chelsea

Steven Gerrard, entrenador de Aston Villa, dio positivo por Covid-19 y no estará en la banca de su equipo para los encuentros contra Chelsea (domingo 26) y Leeds United (martes 28), según informó el club de Birmingham.

"Aston Villa puede confirmar que el entrenador Steven Gerrard no podrá asistir a nuestros dos próximos partidos de la Premier League contra Chelsea y Leeds United, ya que estará aislado después de dar positivo por Covid-19", indica un comunicado publicado en la web del club.

El coronavirus mantiene el crecimiento de su incidencia en la Premier League que ya ha tenido que aplazar tres encuentros del Boxing Day por este motivo.

El encuentro entre Aston Villa y Burnley, de la pasada jornada, ya tuvo que ser pospuesto debido a los numerosos casos en la plantilla del conjunto de Birmingham. Su entrenador, Gerrard, es el último caso.

Aston Villa can confirm Head Coach Steven Gerrard will be unable to attend our next two Premier League matches with Chelsea and Leeds United as he will be isolating after testing positive for COVID-19.