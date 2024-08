Suman y siguen: Chelsea oficializó a Pedro Neto como su noveno fichaje

Al igual que en la pasada temporada, Chelsea ha acaparado la atención en el fútbol europeo por la gran cantidad de refuerzos que han adquirido en el presente mercado de cara a una nueva campaña, movidas entre las que se sumó el portugués Pedro Neto este domingo.

El atacante luso de 24 años fue oficializado como nueva incorporación del equipo londinense para afrontar la temporada 2024-25, llegando en una compra por 60 millones de euros desde Wolverhampton, también equipo de la Premier League.

Presentado además esta misma jornada en Stamford Bridge durante un amistoso entre Chelsea e Inter de Milán, Pedro Neto se sumó como la novena incorporación de los Blues, integrando una larga lista de fichajes.

El luso se suma a los nombres del volante Kiernan Dewsbury-Hall, el portero Filip Jorgensen, el mediocampista Omari Kellyman, el defensor argentino Aarón Anselmino, el también volante Renato Veiga, el lateral Caleb Wiley y el delantero español Marc Guiu y el zaguero Tosin Adarabioyo. Todos han sido incorporaciones de Chelsea solo en el presente mercado de pases europeo.

Esto, si no consideramos además los regresos de préstamos al club, lo que igualmente está sujeto a lo que disponga hacer la escuadra de Londres con dichos nombres, que son: Romelu Lukaku, Angelo, Kepa Arrizabalaga y Lucas Bergstrom.

