West Ham United prohibió de por vida el ingreso a un hincha que profirió insultos racistas

El club inglés West Ham United, donde dirige el chileno Manuel Pellegrini, tomó una ejemplificadora medida con un hincha que fue grabado profiriendo insultos racistas a comienzos de la temporada 2018-2019.

Según explicó la institución en un comunicado, el video, dado a conocer hace pocos días en las redes sociales, los dejó "muy disgustados, por lo que tomamos acción para identificar al ofensor y entregamos la evidencia a la Policía Metropolitana".

"Adicionalmente, el individuo tendrá prohibida de por vida su entrada al London Stadium".

"El club es firme en su postura. Tenemos cero tolerancia a cualquier forma de conducta aborrecible. La igualdad y diversidad es el corazón de nuestro club y estamos comprometidos en continuar asegurando que todos quienes entren a nuestro estadio sean libres de disfrutar a su equipo en un ambiente inclusivo", afirmaron desde la capital inglesa.

El club recibió el lunes un video de un hincha realizando insultos racistas durante un partido de la temporada pasada y por eso tomó su determinación.

Last night the club was made aware of a disgusting video of a West Ham fan making racist remarks at a match early last season. Today, the club handed evidence to the police and banned an individual for life from our stadium. No place for it at our club. https://t.co/nKI7q69EAE