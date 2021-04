Antonio Conte y la lucha de Inter por el título: Todavía no hemos logrado nada

El director técnico Antonio Conte habló en la previa del duelo de Inter de Milán contra Hellas Verona y aseguró que todavía no consiguen el objetivo, pese a la gran ventaja que tienen en la cima de la Serie A.

"Hasta que no gane algo con el equipo no hablo del título. Sería una estupidez y una presunción. Primero empezamos por conquistar algo, porque todavía no hemos logrado nada", comentó en conferencia de prensa.

Conte agregó que "falta el último paso. Trabajamos y lo estamos haciendo bien, en los dos últimos partidos creo que merecimos más de lo que obtuvimos, a diferencia de otras veces cuando conseguimos más".

Consultado por el rival, afirmó que "esperamos un partido duro, duro contra un equipo que lo está haciendo muy bien en la liga. Se topó con una serie de resultados negativos".

Inter jugará este domingo contra Hellas Verona a partir de las 09:00 horas de Chile y toda la acción la podrás seguir con el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.