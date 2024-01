Capello cargó contra la directiva de AS Roma: No tuvieron respeto por Mourinho

El italiano Fabio Capello, exentrenador de AS Roma, cargó este martes contra la directiva del club capitalino por el despido del portugués José Mourinho, por el que, dijo, "no tuvieron respeto".

"Creo que estas sociedades americanas (AS Roma es propiedad de la familia estadounidense Friedkin) trabajan sin respetar a las personas con las que colaboran. Lo vimos en Milán con Paolo Maldini y ahora en Trigoria (ciudad deportiva del Roma) con Mourinho", declaró Capello en Sky Sport Italia.

"Que algo no estaba funcionando en su relación quedó claro por el hecho de que no respondieron a su voluntad de continuar. No tuvieron respeto y estamos hablando de uno de los entrenadores más importantes de la historia", añadió el exentrenador de la "Loba".