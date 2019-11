El emotivo retorno de Mihajlovic: No soy un héroe, sí un hombre fuerte

El técnico de Bologna, el serbio Sinisa Mihajlovic, volvió este viernes a hablar con la prensa luego de que en julio reconociera que sufría leucemia, y ahora lo hizo luego de ser dado de alta tras un tratamiento que incluyó un trasplante de médula ósea.

"Han sido cuatro meses difíciles, pero conocí a médicos y enfermeras extraordinarios, que han sido maravillosos conmigo, que me han hecho el tratamiento, me han ayudado y me han soportado. Sin ellos no podría haber seguido este camino", dijo el técnico de Gary Medel en el elenco italiano.

"La última vez que hablé fue el 13 de junio, cuando anuncié mi enfermedad. Ahora decidí hacer esta rueda de prensa junto con los médicos que me trataron", añadió.

"Fue maravilloso todo el apoyo, quiero agradecerlo. Me sentí protegido, especialmente por los hinchas Bologna. Me trataron como a un hijo. Mi agradecimiento a mi hermano, mi madre, mis hijos, mi esposa... La única persona que quizás tenga más pelotas que yo", completó.

Durante la rueda de prensa, el plantel del equipo entró y la respuesta de Mihajlovic fue inmediata: "¿No tenían que estar en el campo entrenando? Cualquier excusa es buena para no hacerlo", les dijo.

Ante ello, el suizo Blerim Džemaili respondió: "Decir que lo extrañábamos es poco. Queríamos estar aquí".

"Estaba encerrado en una habitación del hospital, solo. Mi mayor deseo era salir a tomar aire y no podía hacerlo. Nunca me sentí un héroe. Soy un hombre con carácter, fuerte, que nunca se rinde, pero siempre un hombre con todas sus debilidades", continuó.