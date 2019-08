Erick Pulgar: Espero llevar a Fiorentina hasta lo más alto

El volante chileno Erick Pulgar afirmó que tiene la idea de llevar a su nuevo equipo, Fiorentina, hasta lo más alto, y además agradeció la confianza que puso en él el presidente del club, Mario Cognigni, a través de un extenso texto que publicó en Instagram.

"Quiero agradecer personalmente al presidente de Fiorentina, quien tuvo mucha intención de traerme. También saludoa los fanáticos "violas" y les pido que nos apoyen, juntos alcanzaremos grandes satisfacciones", comenzó el seleccionado chileno.

"Acá está naciendo un gran equipo. Entrar a ser parte de esta sociedad y de este proyecto es un gran motivo de orgullo y de ambición para mí, por eso acepté venir a esta hermosa ciudad", continuó Pulgar.

"Haré mi mayor esfuerzo, como siempre lo he hecho, y daré todo de mí en los entrenamientos y también en los partidos, jugaré al 110 por ciento. Este equipo es ambicioso, creyó en mí, y estoy muy contento porque me consideren un jugador importante".

"Espero lograr grandes cosas para mis nuevos fanáticos y además ayudar a llevar a Fiorentina hasta lo más alto. Para Bologna solo tengo palabras de agradecimiento, pues pasé cuatro hermosos años", siguió el ex UC y Antofagasta.

"Incluso fueron años difíciles, especialmente al principio, cuando no jugué mucho, no entendí los hábitos, el idioma... no fue fácil para un joven de 20 años ser catapultado desde Chile a Italia, pero por suerte desde el primer día me entregaron ayuda", explicó.

"Fue un hermano mayor que mí que me ayudó a crecer como hombre y como jugador de fútbol... Google, como lo llamé en el último año en Bologna, me cobró aún más... incluso ganó una buena apuesta. Me dijo que marcaría cinco goles, por mi número de camiseta, e hice seis. Este año obtuve el siete, que como saben es el número de David Pizarrro, así que ahora me dirá que haga ocho", recordó.

"Dejando de lado las anécdotas si no marco goles, espero hacer muchas asistencias que también son importantes. Bologna siempre estará en mi corazón. Tengo muchos amigos, algunos esepciales, así como ss fanáticos. Pero a partir de ahora solo quiero pensar y concentrarme en esta nueva aventura".