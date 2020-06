Futbolista italiano pagó por polémico saludo de Dennis Rodman

El futbolista italiano Andrea Petagna pagó en un sitio web para obtener un saludo del ex basquetbolista Dennis Rodman, el cual generó diversas reacciones polémicas en redes sociales.

Esto debido a que el ex jugador estadounidense aparentemente confundió el género del atacante de SPAL, en virtud del mensaje que le dedicó.

"Andrea, ¿no es increíble?, Dennis Rodman te está llamando Andrea, el "Bulldozer". ¿Qué significa este apodo? ¿Metes muchos goles? Tengo una cosa que decirte, Andrea. Tengo una hija que se llama Trinity Rodman y es la jugadora número 1 del mundo en este momento", señaló en el mensaje.

"¡Búscala en Google! Quizá algún día la conocerás y me mandarás un mensaje para contármelo. Dennis, ¿sabes qué? Tenías razón, es igual de buena que yo. ¡Ella también es una excavadora! ¡Es una Rodman! Todos te quieren Andrea. ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto!", dijo Rodman.

Petagna publicó el saludo en Instagram: "Gracias Dennis Rodman, sabes cuánto soy tu fan. Espero conocerte pronto Trinity Rodman. Sigue adelante".

Las reacciones de sus seguidores no se dejaron esperar y le advirtieron a Petagna que, al parecer, Rodman desconoce que se trata de un futbolista varón.

Dennis Rodman is a BIG fan of Andrea "The Bulldozer" Petagna pic.twitter.com/JpoNdd5S2R