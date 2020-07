Gianluigi Buffon y su récord en el Calcio: No juego para estas cosas, pero estoy muy feliz

El portero de Juventus Gianluigi Buffon se mostró contento tras convertirse en el jugador con más partidos en la historia de la liga italiana, al alcanzar los 648 encuentros en la victoria de este sábado ante Lazio.

"Gigi" afirmó a la transmisión de Sky Sports luego del encuentro que "tuve que esperar mucho tiempo para este récord, pero no fue un problema. Nos estamos jugando mucho en este momento, es una fase delicada y la presión que sentí solo estaba en el partido. Ahora estoy muy feliz".

"No estoy jugando para estas cosas, porque prácticamente me retiré hace dos años. Luego llegó PSG y después la oportunidad de volver aquí y sentirme bien. Me doy cuenta de que si tengo las motivaciones correctas, puedo jugar algunos partidos sin problemas dando excelentes respuestas", agregó.

Buffon fue titular en el triunfo por 4-1 de la "Vecchia Signora" sobre el cuadro romano de este sábado por la fecha 30 del Calcio y por ello alcanzó los 648 partidos, superando al legendario italiano Paolo Maldini.