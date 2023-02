Hinchada de AC Milan aludió a canción de Shakira en el "Derby della Madonnina"

La popular canción de la intérprete colombiana Shakira junto al productor argentino Bizarrap titulada Music Sessions, Vol. 53, y que incluye fuertes dardos contra su expareja, el futbolista español Gerard Piqué, se hizo presente en el "Derby della Madonnina", que enfrentó a los equipos Inter y AC Milan en la liga italiana.

Esto, debido a que parte de los fanáticos del equipo rossoneri utilizaron una de sus frases en un lienzo durante el choque que el elenco interista ganó por 1-0 con gol de Lautar Martínez.

En la Curva Sud, donde se ubican los fanáticos de los "diavolos" desplegó una pieza señalando que ese lugar es "un Rolex", mientras que la Curva Nord, donde estaban los forofos rivales es un "Casio".

Revisa algunas imágenes:

"Curva Sud (torcida do Milan) Rolex"

"Curva Nord (torcida da Inter) Casio"



Torcida do Milan fazendo referência à música e treta da Shakira com Piqué no dérbi com a Inter 😂😂 pic.twitter.com/M5rn2ljeUY