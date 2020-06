Inter contó con Alexis Sánchez en sufrida remontada ante Parma en la Serie A

Inter de Milán, con Alexis Sánchez como revulsivo en el segundo tiempo, consiguió tres valiosos puntos en una sufrida remontada por 1-2 ante Parma como visita en el Estadio "Ennio Tardini", por la fecha 28 de la Serie A.

El delantero chileno ingresó cuando los lombardos caían ante los locales y no encontraban solución de cara al arco. El equipo de Antonio Conte lo dio vuelta en el epílogo, con dos cabezazos de Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni.

Los neroazzurros salieron al terreno de juego con dudas y un errático funcionamiento defensivo, permitiendo que Parma generara peligro con toda sus llegadas al área de Samir Handanovic.

Con los fallos, el mejor jugador del primer tiempo fue el marfileño Gervinho, quien lideró las contras y con un hermoso derechazo, tras un enganche que dejó en vergüenza a Antonio Candreva, anotó el 1-0 para Parma.

Inter buscó el empate con insistencia, pero Romelu Lukaku, Lautaro Martínez y Christian Eriksen no estaban finos de cara al arco.

En el segundo tiempo, Conte apostó por revolucionar el juego y envió a Alexis a la cancha, junto con Victor Moses y Ashley Young. La jugada funcionó, porque Inter se adueñó del partido con más verticalidad, con el chileno manejando los hilos como enganche e incluso animándose con un remate de larga distancia.

A pocos minutos del cierre, en el 84' y con dos cabezazos en un corner, De Vrij puso el empate 1-1 y para los locales el gol fue un doble golpe, ya que Juraj Kucka se puso a reclamar con insultos y terminó expulsado.

Inter aprovechó la superioridad numérica y terminó de dar vuelta el partido en el minuto 87, con otro cabezazo, de Bastoni, tras exquisita asistencia de Moses.

