Inter visita a Juventus con la misión de complicar su clasificación a Champions League

Inter de Milán, campeón de la liga italiana, recibe este sábado a Juventus en un nuevo clásico y con la misión de sacar a su rival de la pelea por un cupo a la próxima Champions League.

El conjunto "neroazurro" no tendrá citados a Arturo Vidal ni a Alexis Sánchez, quien se resintió en el último partido ante AS Roma y no será arriesgado.

Los elegidos por Antonio Conte serán Samir Handanovič; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Achraf, Christian Eriksen, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic; Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

Por su parte, el elenco de Turín está obligado a sumar para acceder a zona de clasificación a Champions League y buscará aprovechar el poderío de Cristiano Ronaldo en ataque.

La probable formación de Juventus será con Gianluigi Buffon; Danilo, Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Juan Guillermo Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala.

El duelo se jugará este sábado a partir de las 12:00 horas (16:00 GMT) y toda la acción la podrás seguir con el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.