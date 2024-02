Jose Mourinho y su salida de Roma: Fui eliminado por alguien que sabe poco de fútbol

El portugués José Mourinho fue fiel a su estilo y lanzó polémicas declaraciones sobre su salida de AS Roma, elenco al que dirigió en los últimos años, pero del que fue despedido.

"Las competiciones europeas van a decidirse y yo no estaré en el tramo final, pero no porque esté eliminado, sino porque fui 'eliminado' por alguien que sabe poco de fútbol. Así es la vida", dijo en Football.com.

"La vida está llena de altibajos y voy creciendo, a pesar de ese despido inesperado e injusto. Volveré, y con más ilusión y fuerza", añadió.

Por otra parte, en el podcast Five de Río Ferdinand comentó: "Rechacé grandes oportunidades de trabajo. La primera fue muy difícil porque se trataba de la selección de Portugal, probablemente la mejor generación de todos los tiempos, y tres años antes de un Mundial", añadiendo que tuvo una importante propuesta desde Arabia Sauidta.

Finnalmente, habló de la selección inglesa: "Tuve la opción sobre la mesa, pero no la acepté porque siempre he pensado que el trabajo de seleccionador es algo que no me gustaría".