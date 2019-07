Juventus no formará parte del videjuego FIFA 20

Una mala noticia recibieron los fanáticos de la franquicia de videojuegos de FIFA, ya que la compañía Electronics Arts (EA) anunció a través de su sitio web que Juventus no formará parte de la edición 2020 de la entrega.

La razón de esto es que la licencia del club "Bianconero" fue adquirida por la empresa Konami de forma exclusiva para PES 2020, la competencia directa de EA.

De esta forma, la Juventus en FIFA pasará a llamarse Piamonte Calcio, aunque en el mismo sitio se informa que los jugadores del plantel no sufrirán modificaciones.

To answer the question below, real-world players will still be available and aren't impacted.



