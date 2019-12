Juventus venció a Sampdoria con golazo de Cristiano y se afianzó en el liderato

Juventus derrotó 2-1 a Sampdoria en un partido válido por la fecha 17 de la liga italiana que definió Cristiano Ronaldo con una gran jugada y se afianzó en la parte alta del Calcio, dejándole la presión a Inter de Milán para su partido con Genoa.

El elenco bianconero empezó con la ventaja otorgada por Paulo Dybala a los 19', pero Gianluca Caprari emparejó el marcador a los 35' para el equipo que jugó como local.

A los 45 minutos apareció el portugués Cristiano Ronaldo para lucirse con un gran salto y ganarle a la defensa rival en el cabezazo, marcando así el 2-1 decisivo.

Sobre el final del encuentro fue expulsado en la "Samp" el propio Gianluca Caprari por doble amonestación.

La "Juve" sumó 42 puntos con esta victoria y recuperó el liderato exclusivo de la Serie A, pero Inter de Milán puede alcanzar a la "Vecchia Signora" si supera a Genoa este sábado.

Is it a bird? Is it a plane? No... it is @CRISTIANO! 🔥#SampJuve pic.twitter.com/Fb0iSaMp1o