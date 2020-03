La experiencia de Sierralta en el Calcio: Viajamos a zonas contagiadas y es complicado

El joven zaguero chileno Francisco Sierralta es titular en Empoli, de la Serie B italiana, y desde la península reconoce que se ha hecho complicado vivir en uno de los países más afectados por el coronavirus, donde incluso el Sindicato de Futbolistas pidió suspender el fútbol profesional.

"Hay zonas rojas donde es difícil entrar o salir, pero Empoli es tranquilo, no he tenido problemas. Lo malo es que estamos jugando sin público", dijo el zaguero en diálogo con El Mercurio.

"Se recomienda no saludar con la mano y una serie de medidas difíciles de implementar en el fútbol porque hay cosas que uno simplemente no puede evitar. Viajamos a zonas contagiadas y es complicado. La Asociación Italiana de Futbolistas vela por las personas y quiere dejar de jugar", añadió.

Sierralta contó que desde el cuerpo médico de la selección han estado pendiente de él: "Hablé con el doctor (Fernando Yáñez) y me mandó algunas referencias. Me pregunta día a día como está la situación. Igual en Italia repiten constantemente las medidas preventivas: lavarse las manos, no tener contacto, ese tipo de cosas", expresó.

Sobre una eventual citación, Sierralta, quien suma dos partidos con Reinaldo Rueda en la selección dijo que "pasé a la Serie B para tener regularidad y jugar la mayor cantidad de partidos. Soy un jugador joveny estoy ganando experiencia".