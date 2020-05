Mario Balotelli respondió a ácidas críticas de Giorgio Chiellini: No te has comportado como un hombre

El italiano Mario Balotelli respondió con fuerza a las ácidas críticas de su ex compañero de selección Giorgio Chiellini, quien aseguró que el atacante era una persona negativa dentro del vestuario, principalmente en la Copa Confederaciones 2013.

Chiellini adelantó su autobiografía, que será estrenada en los próximos días, y sostuvo en La Repubblica que "confirmo todo lo que he escrito sobre ellos en el libro. Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía".

Ante esto, Balotelli respondió en el mismo medio que "al menos tengo la sinceridad y el coraje de decir cosas en la cara. Hubieras tenido muchas oportunidades para hacerlo desde 2013, comportándote como un hombre de verdad, pero no lo hiciste".

El defensor también fue muy duro con el brasileño Felipe Melo, sobre quien dijo que "es lo peor de lo peor. No aguanto a las personas que no tienen respeto y que siempre van a la contraria. Con él siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva: era una manzana podrida".

Ante esto, Melo tampoco quedó indiferente y señaló en La Gazzetta dello Sport que "cuando estuve en Turín, nunca le falté el respeto a nadie: mis compañeros de equipo, los gerentes, Juventus en general. En este punto, sin embargo, no tengo nada para él. Y nunca tendré nada. Dice que Balotelli debe ser abofeteado y que yo soy lo peor de lo peor. Es fácil hablar mal de otros con un libro".