Mourinho cargó contra el árbitro que dirigirá el Roma-Sassuolo: No tiene estabilidad emocional

El portugués José Mourinho, entrenador de Roma, cargó contra el árbitro que este domingo dirigirá el duelo contra Sassuolo en la Serie A, Matteo Marcenaro.

"El árbitro me preocupa, lo hemos tenido tres veces como cuarto árbitro y la sensación es que no tiene la estabilidad emocional para un partido de este nivel. No es solo un Sassuolo-Roma, estamos a tres puntos de la zona de Liga de Campeones", dijo en conferencia de prensa el exReal Madrid, Inter y Manchester United.

Pero Mourinho no solo señaló al árbitro principal, sino al que estará en el VAR, Marco Di Bello.

"El perfil del árbitro no me deja tranquilo, ni siquiera el que estará en el VAR, es un árbitro con el que siempre hemos tenido mala suerte", añadió.

"Ya lo verán mañana con Marcenaro, (Gianluca) Mancini recibirá una amarilla a los 10 minutos y se perderá el partido ante el Fiorentina", aseguró.

El mencionado compromiso será este domingo a las 14:00 horas (17:00 GMT).