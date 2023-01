Rafael Leao se quedará en AC Milan a cambio de millonario monto, según la prensa italiana

Muchos rumores surgieron en torno a la estadía de Rafael Leao en AC Milan y no es para menos, el jugador que fue la figura del campeón en la Serie A durante la temporada 2021-2022 ha extendido más de la cuenta su renovación con el club.

Sin embargo, pese al retraso y los comentarios que vinculan al delantero portugués con otros equipos, desde la interna sus compañeros afirman que el atacante es feliz en la escuadra 'rossonera'. Así lo confirmó Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano especializado en los mercados de fichajes, en su cuenta de Twitter.

En ese contexto, la última oferta de la directiva del club ya está hecha y son alrededor de 7 millones de euros los que han logrado que el jugador cambie sus pretensiones y esté dispuesto a extender su vínculo con el equipo que le dio un salto al éxito. Hay que tener presente que a final de temporada el portugués entrará en su último año de contrato y su precio de salida se reduciría en comparación al actual.

Sandro Tonali: “Leão wants to stay at Milan, you can see that — Rafa’s happy here and he’s always been key player for the club’s project”, told Dazn 🔴🇵🇹 #ACMilan



AC Milan have offered Leão a new long term deal with €7m salary per season — he was excellent again today. pic.twitter.com/wsP8j7HFcY