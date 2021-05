Se termina el ciclo: Gianluigi Buffon dejará Juventus al final de la temporada

El veterano portero Gianluigi Buffon anunció el cierre de su ciclo en Juventus, club que dejará al final de la presente temporada.

"Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en Juventus", dijo a los micrófonos de beINSports.

"Pienso que he dado todo por Juventus. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo", señaló.

"Puedo dejar de jugar o seguir. Si encuentro una situación que me estimule o una experiencia de vida diferente, la tomaré en consideración", continuó.

Buffon llegó a Juventus en el 2001 y se mantuvo en el club hasta los 43 años, salvo una salida de una temporada a París Saint-Germain.

"Gigi" jugó 683 partidos en la "Juve" y ganó 10 Scudettos, cuatro copas y seis Supercopas.