Sinisa Mihajlovic tuvo emocionante regreso a las canchas junto a Bologna

El serbio Sinisa Mihajlovic, técnico de Gary Medel en Bologna, volvió a dirigir un partido este domingo en la Serie A luego de pasar varias semanas alejado de las canchas debido a su tratamiento contra la leucemia mieloide.

El ex futbolista, que dio a conocer su agresiva enfermedad a mediados de julio, recibió un permiso especial esta jornada para enfrentar a Lazio, su ex club. El resultado del encuentro, donde Gary lamentó una tarjeta roja, fue un 2-2.

Antes de que sonara el primer pitazo, la hinchada de la escuadra rossoblu homenajeó a "Miha" entre medio de los festejos por los 110 años del club. El otrora defensa acabó conmovido por las muestras de afecto.

También resaltó que previa a la cita en el Estadio "Renato Dall'Ara" fanaticos de ambas facciones se reunieron en el Santuario de Nuestra Señora de San Luca de Bologna para rezar por los enfermos de leucemia, en especial por Mihajlovic.

Questa mattina i tifosi del Bologna e della @OfficialSSLazio si sono riuniti per andare in pellegrinaggio a San Luca per mister Mihajlovic e per tutti gli ammalati #WeAreOne pic.twitter.com/FeTK6tGlxa