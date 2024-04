Zamorano, Sánchez, Vidal y Pizarro son protagonistas en documental de Inter de Milán

"Brothers of The World" tiene por nombre el documental del Inter de Milán que repasa la trayectoria de futbolistas que han vestido la camiseta del cuadro neroazzurro a lo largo de su historia.

Los chilenos Iván Zamorano, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y David Pizarro aparecerán en el episodio llamado “Los Campeones de Chile” y que se emitirá por la plataforma @DAZN_IT y luego en Youtube.

Cabe consignar que mientras vistieron la camisa interista, Zamorano ganó con Inter la desaparecida Copa UEFA. En tanto, Vidal fue campeón de Serie A, Supercopa y Copa, mismos títulos que logró David Pizarro.

Sánchez, que aún permanece en el elenco italiano, ganó esos mismos trofeos además de una nueva Supercopa.

Esta es una nueva entrega del documental "Brothers of The World", el que antes tuvo episodios dedicados a futbolistas brasileños, argentinos y franceses.

Los campeones de Chile 🇨🇱

Le emozioni e i racconti dei grandi giocatori cileni che hanno indossato la nostra maglia ⚫🔵



Non perdere il sesto episodio di Brothers of the World solo su @DAZN_IT 📺