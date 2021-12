Zlatan recordó pelea con Lukaku: Es posible que su ritual vudú funcionara

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic aprovechó su comentada entrevista con La Corriere dello Sport para revivir la polémica que tuvo con el belga Romelu Lukaku a comienzos de año en el marco de las semifinales de la Copa Italia.

El sueco explicó que en ese momento se sorprendió porque el atacante belga lo confrontó, aunque reconoció que lo provocó con los rumores que sugieran que la madre de Lukaku practicaba vudú y no solo eso, sino que dejó ver que sí fue víctima de magia negra.

"Habíamos sido compañeros de equipo en Manchester, me quedé conmocionado cuando me atacó. Lukaku tiene un gran ego, está convencido de que es un campeón y es realmente muy bueno. Pero yo crecí en el gueto de Malmö, y cuando alguien viene debajo de mí con la cabeza gacha, lo pongo en su lugar", expresó.

"Le toqué la fibra con los rituales de su madre y perdió el control. Eso sí, perdimos ese Derby, fui expulsado y me lesioné, así que es posible que el ritual funcionara. Les pedí a mis amigos creyentes que oraran por mí", añadió.

