Brian Fernández: Me hacen controles todas las semanas, pero no me molesta

El ex jugador de Unión La Calera Brian Fernández habló sobre su nueva vida en el fútbol mexicano, donde es goleador con Necaxa tras anotar ocho veces en cinco partidos, y dijo que le hacen controles antidopaje todas las semanas, pero que ello no le incomoda.

"La droga te saca la familia, te saca amigos, te saca plata. De a poco te va sacando todo", señaló en el programa "Primer Tiempo" al recordar el periodo de adicciones que lo sacó de Racing en el 2015.

Por eso, "me hacen controles todas las semanas. No me molesta, es más, me gusta demostrar que estoy bien. Ahora intento siempre salir acompañado, porque antes salía solo y no volvía más".

Además, el ex futbolista del conjunto "cementero" dijo que extraña a su hija, a quien "hace un año que no la veo. Es duro estar lejos, aunque hablamos todos los días. Estoy contento por poder darle todo lo que necesita, lo que yo no pude tener en mi infancia".

Brian Fernández estuvo en Unión La Calera, donde marcó once veces y eso le permitió dar el salto a Necaxa.