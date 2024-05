Reconocido actor de Hollywood se convirtió en accionista del Necaxa

Los actores estadounidenses Ryan Reynolds y Rob McElhenney han dado un paso importante en el ámbito deportivo al convertirse en propietarios minoritarios del Club Necaxa de México.

La incorporación de Reynolds y McElhenney se suma a un grupo de inversionistas que se han involucrado con Necaxa desde 2021, entre los que se encuentran la actriz mexicoamericana Eva Longoria, la estrella de las Grandes Ligas Justin Verlander, la modelo estadounidense Kate Upton y el jugador de la NFL, Odell Beckham Jr.

Según informes de Variety y Sportico, este grupo de inversionistas tiene como objetivo principal aumentar su presencia en los círculos deportivos internacionales, aprovechando la creciente demanda de contenido futbolístico en televisión y plataformas de streaming.

La asociación de Reynolds y McElhenney también abre la posibilidad de producir un documental que detalle el crecimiento y desarrollo del Necaxa, siguiendo el modelo de éxito de “Welcome to Wrexham”, serie que capturó la atención de los aficionados al deporte.

Reynolds, conocido por sus roles en películas como Deadpool y Green Lantern, y McElhenney, famoso por su papel en la serie de comedia “It’s Always Sunny in Philadelphia”, adquirieron el Wrexham Football Club en 2020 cuando se encontraba en la quinta división inglesa. En solo dos años, lograron ascenderlo a la League Two (cuarta división) y recientemente a la League One (tercera división).

Actualmente, el dueño mayoritario del Necaxa es Ernesto Tinajero, pues es el quien toma las decisiones dentro de la institución y quien representa al equipo en la Asamblea de Socios de la Liga MX, según reveló Récord, a través del programa Los Informantes.