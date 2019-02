Carlos Reinoso desaprobó la llegada de Nicolás Castillo a América de México: "No me gusta"

El ex futbolista chileno Carlos Reinoso, leyenda de América de México, desaproó la llegada del también nacional Nicolás Castillo a "las Aguilas".

El ex jugador nacional fue tajante en redes sociales cuando se le consultó por el arribo del ex Pumas con un "no me gusta".

El ex jugador fue más allá y nombró a los grandes delanteros chilenos que han pasado por México sin nombrar a Castillo: "Mexico conoce grandes delanteros chilenos "El Pata (Osvaldo Castro), Iván Zamorano, (Marcon Antonio) Figueroa; (Carlos) Poblete, Ivo (Basay), el Mortero (Jorge Aravena), figuras del fútbol".

Reinoso es un emblema de América y es considerado uno de los mejores extranjeros de la historia del club.

No me gusta — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) 31 de enero de 2019

Mexico conoce grandes delanteros chilenos⚽️el Pata ⚽️Zamorano ⚽️Figueroa ⚽️Poblete ⚽️el Ivó⚽️el mortero ⚽️figuras del Fut 🇨🇱 — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) 1 de febrero de 2019

Mexico conoce grandes delanteros chilenos⚽️el Pata ⚽️Zamorano ⚽️Figueroa ⚽️Poblete ⚽️el Ivó⚽️el mortero ⚽️figuras del Fut 🇨🇱 — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) 1 de febrero de 2019

Yo hablo de goleadores me falto Navia y Fabian un crack ⚽️⚽️⚽️👏👏 — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) 1 de febrero de 2019

Pero yo hablo degoleadores fabian estay un crack ⚽️ — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) 1 de febrero de 2019