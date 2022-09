Dani Alves: Me gustaría que los mexicanos no se volteen entre sí, que valoren su cultura y su futbol

El futbolista brasileño de Pumas, Dani Alves, se refirió al menosprecio que los mexicanos hacen de su fútbol y les pidió a los fanáticos aztecas que valoren lo que tienen.

"Me gustaría que los mexicanos permitieran que no se volteen entre sí, es la sensación que yo tengo. Me gustaría que los mexicanos no se volteen para ustedes mismos, que valoren su cultura y su futbol. No lo hagan, dejen que el mundo lo haga, pero ustedes no", sentenció el brasileño en una entrevista con el ídolo local Hugo Sánchez.

"Para mí es una oportunidad de dar continuidad a mi legado en un país como México, un pueblo increíble y que ahora estoy más enamorado que antes. Me encanta la comida", añadió.

"Siempre tuve una debilidad por México. Había mirado mucho su futbol. Tuve oportunidad de enfrentar a clubes mexicanos y también a la Selección Mexicana. Siempre fue un futbol y un lugar que me llamaba la atención por alguna razón. Cuando rescindí mi contrato con el Sao Paulo, recibí muchas ofertas para venir a México, pero soy una persona que siempre quiero ir a lugares donde yo puedo hacer una cosa más que simplemente jugar futbol", finalizó.