Ex mundialista mexicano se deshizo en loas a Diego Valdés: Eres un mago

Aunque en la selección chilena aún no alcanza su máximo nivel, el mediocampista nacional Diego Valdés sigue sumando elogios gracias a lo que realiza todas las semanas con la camiseta de Santos Laguna.

Tanto así que Luis García, ex capitán de la selección azteca y mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 se deshizo en elogios para el futbolista formado en Audax Italiano.

"Dentro de la armónica maquinaria que fueron los santistas, tú Diego Valdés destacaste sobre el resto, no es coincidencia que utilices el número 10 en la espalda, eres un artista, un mago, un plausible cerebro que provoca que los suyos brillen", escribió en su columna en el diario Récord.

"Ante el San Luis, un equipo limitado y discreto, pero que llevó el combate a un paraje rudo; encontraste espacios que sólo tipos con tu talento encuentran y ven, tiraste un par de pases filtrados, pases de gol, de esos que enchinan la piel por su hermosura, y a la vez, por su perversidad", añadió.

"Eres el mariscal de campo de tu cofradía, pero te gusta mandar desde la parsimonia, es más, gustas de desaparecer del juego para potenciar tus maneras, no eres ese jefe eléctrico, intenso y denso, tu mandato lo ejerces abrazado a la seducción, al convencimiento, no necesitas gritar que eres el mandón, todos lo saben, tú no obligas a nadie, sencillamente hipnotizas", complementó.

"Te percibes cómodo, pleno, sabedor de quien eres y que te gusta, se les viene Tigres, un bravísimo sinodal, y los tuyos cuentan que permanezcas en tu estado zen para salir avante de este agreste cruce", cerró.