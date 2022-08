Hinchas de Cruz Azul "apretaron" a Iván Morales por malos resultados: "Regrésate a tu país"

El delantero chileno Iván Morales vivió una incómoda situación este lunes, luego que hinchas de Cruz Azul lo "apretaron" después del entrenamiento, debido a la crisis deportiva que vive el equipo tras la histórica goleada por 7-0 que sufrieron en el clásico con América.

Morales se retiraba del campo de entrenamiento en su vehículo y bajó el vidrio para atender a algunos medios, aunque en el momento escuchó los reclamos de los fanáticos de la "Máquina cementera", que lo encararon y le dijeron que volviera a Chile.

"Solo un gol en tantos partidos, rómpete la madre o sino regrésate a tu país cabrón", gritó uno de los barristas.

Morales, en tanto, respondió ante los medios que le dolía la situación que estaban pasando, pese a que no estuvo en la cancha en el duelo contra las águilas.

"Nada, hermano. Nadie quiere estar en esta situación. Nosotros menos. Nadie quiere estar aquí. Nunca había pasado esto, nunca perdí un clásico. Me duele, aunque no esté jugando. Me revienta por dentro", sentenció.