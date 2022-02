Hinchas de Monterrey "apretaron" a Rogelio Funes Mori por mala racha de resultados

El argentino Rogelio Funes Mori, estrella de Monterrey, vivió una tensa situación en México al ser increpado por un grupo de fanáticos que le exigieron explicaciones por la mala racha de partidos de los Rayados.

La situación ocurrió tras el entrenamiento, y cuando Funes Mori salía en su vehículo, fue interceptado por los "adeptos", que lo insultaron y "apretaron" pidiendo que bajara del auto para "hablar".

"Ni metiendo 200 goles la gente te va a querer cabrón", fue una de las frases más suaves que recibió Funes Mori, quien decidió no responder en medio de la grave situación.

Monterrey actualmente está en el decimocuarto lugar de la tabla en la Liga MX, con solo cinco puntos en cuatro fechas. Además, viene de sufrir un papelón en el Mundial de Clubes, tras quedar eliminado por Al Ahly de Egipto en la segunda fase.

Funes Mori gets stopped by this lovely Monterrey fans, who want to “talk to him” … if you were Rogelio would you have stopped? 📹: @SancadillaNorte #LigaMX pic.twitter.com/EXENtKoy3e