Maradona fantasea con meterse en el cuerpo de sus jugadores para vencer a Pumas

El argentino Diego Armando Maradona, entrenador de Dorados de Sinaloa del Ascenso del fútbol mexicano, afirmó que le gustaría meterse en el cuerpo de algunos de sus jugadores para vencer este martes a Pumas UNAM en los cuartos de final de la Copa MX.

"Ojalá que mis jugadores se motiven y den un buen encuentro ante Pumas; quisiera meterme en el cuerpo de alguno y que pueda Dorados pasar esta fase difícil. Desde afuera la Copa es complicada, ahora cuando estás adentro en una etapa de eliminación directa, es más", dijo el estratega.

Dorados jugarán mañana ante Pumas –equipo del chileno Felipe Mora- como visitantes y Maradona quiere motivar a sus jugadores con metáforas como la de entrar al campo de juego.

Maradona volverá 33 años después al Estadio Olímpico, sede de dos partidos de la selección Argentina en el Mundial de México 1986.

"Ya soy una persona grande y no me quedan más que los recuerdos. Ahí en ese estadio tengo dos triunfos, espero que a partir de mañana pueda contar tres, es lo que me importa a corto plazo, que mi equipo mejore y tenga temple para ganar", señaló.