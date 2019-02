Nicolás Castillo sobre su paso por Europa: Soy muy autocrítico y no estuve a la altura

El delantero nacional Nicolás Castillo repasó su aventura en Europa que terminó con un regreso a México, para fichar en América y reconoció que "no estuvo a la altura" en Benfica.

"Soy muy autocrítico y la verdad no estuve a la altura, no tengo problema en eso. Empezando la temporada hice goles, en pretemporada hice goles, y el primer partido que tenía allá tenía una suspensión de acá y no pude jugar, jugó un delantero y empezó a marcar, obviamente fue una responsabilidad mía", dijo a Televisa Deportes.

Al explicar los motivos que le hicieron volver a tierras aztecas, dijo que "fueron seis meses muy duros, no estaba jugando, mi hijo estaba en Chile, cuando estaba en México lo veía porque era más cerca y la verdad que la pasé muy mal, no sentía lo que sentía en México, la pasión de esperar una semana para jugar un partido completo".

"A uno siempre le queda el gustito de haber hecho las cosas mejor o que las cosas se hubieran dado de otra forma, pero la verdad que estoy muy contento acá, me han tratado muy bien y espero hacer cosas importantes en el club para ser reconocido por la gente", prosiguió.

Castillo además quiso tranquilizar a los hincas de las "águilas" por sus palabras cuando estaba en Pumas, señalando que se "equivocó" y además consideró que "el fútbol mexicano es muy fuerte y muy dinámico, cualquier jugador de Chile, de Argentina vienen porque saben que es mucho mejor del que están y puede ser un trampolín".