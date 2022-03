"No es el Tanquecito, es el Troncazo": Iván Morales fue duramente criticado tras su primera titularidad en Cruz Azul

Apuntado pese a la victoria. Cruz Azul venció como local a Pumas por 2-1 en la fecha 10 del Clausura mexicano, en lo que fue la primera titularidad de Iván Morales para los "cementeros". El chileno fue duramente criticado por los hinchas.

El ex Colo Colo fue sustituído al minuto 46 por Santiago Giménez, siendo catalogado de "tronco" y "estafa" por los fanáticos celestes.

Revisa las reacciones de los seguidores de Cruz Azul ante la actuación del delantero nacional:

Iván morales no es el tanquecito, es el Troncazo! Pasa de noche y no hace diferencia, para eso mejor Giménez tiene mejor remate de cabeza.

espero y sea la adaptación , pero ningún balón retiene y no se mueve parece una piedra , vi mucho mas de huescas que de Iván morales, y si era Morales de cerro además que los paraguayos o la gran mayoría de ellos le caen como anillo al dedo a cruz azul,exepto roque santa cruz😂🤙

Hasta ahorita Ivan Morales pésima contratación del Torneo. Huescas una oportunidad más que no sabe aprovechar el joven. Veo lo mismo de lo mismo. El Azteca no pesa o no lo hacen pesar @CruzAzul #CruzAzul