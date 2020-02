Pablo Guede: A veces por un error arbitral uno se queda sin trabajo

El entrenador de Monarcas Morelia, Pablo Guede, criticó al arbitraje del partido que su equipo le ganó 3-1 a Atlas, con gran actuación de los chilenos, y además dejó una frase para el bronce en relación al error que tuvo el debutante Gonzalo Jara y que costó el gol rival.

"Uno entiende el trabajo de ellos, pero me gustaría que piensen un poco en nosotros. Si hubiera perdido no sé que hubiera pasado conmigo, a veces por un error de ellos, uno se queda sin trabajo", declaró el ex DT de Colo Colo y Palestino.

En lo relacionado a la mala salida de Jara que fue gol de los rojinegros, Guede dijo que "tenemos que dejar de mandarnos cagadas, no puede ser que llevemos nueve goles en contra, cuatro de penal, uno de pelota parada, uno de pase equivocado, con León dos de jugadas y hoy otra vez, eso es lo que tenemos que mejorar individualmente tratar de no cometer errores porque lo estamos pagando con goles".

Morelia ganó 3-1 con Sebastián Vegas, Martín Rodríguez, Jara y Jorge Valdivia, ante el cuadro rival que tuvo a Lorenzo Reyes e Ignacio Jeraldino, que falló un penal.