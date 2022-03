Presidente de México culpó a "gobiernos neoliberales anteriores" de brutal trifulca en estadio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes "moralizar" al país tras la trifulca en el estadio de fútbol de Querétaro que dejó 26 heridos el fin de semana.

"Debemos tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia", declaró en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El mandatario atribuyó a "resabios de los gobiernos neoliberales anteriores" el enfrentamiento del sábado entre aficionados de los equipos Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro, en el centro del país.

El presidente comentó que "hay que atender las causas" de la violencia, "combatir la desigualdad económica y social" y "desterrar la corrupción" para evitar estos episodios.

López Obrador también cuestionó las versiones en redes sociales que hablaban de 17 muertos al señalar que es la misma cifra de fallecidos que se especuló en la presunta masacre durante un funeral en San José de Gracia, Michoacán.

"Debe llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales, sin afanes de censura, nada más que se repite mucho el 17", manifestó.

El mandatario descartó responsabilizar al gobernador Mauricio Kuri, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Aun así, pidió reforzar la seguridad en los accesos de los estadios antes y después de los partidos.

"Eso es lo que hay que seguir haciendo y un llamado a que no se opte por la violencia, que eso es lo más inhumano que puede haber y que sigamos atendiendo a los jóvenes porque no podemos resolver los problemas si no se va a las causas", mencionó.

La trifulca de Querétaro ha conmocionado al país desde el sábado por difundirse imágenes con aficionados que yacían en el suelo, violentos enfrentamientos y familias que intentaban resguardar a sus hijos.

El subsecretario de Seguridad del Gobierno federal, Ricardo Mejía, aseveró que "este es el primer evento de estas características en ese estadio" porque Querétaro "es un estado con bajos índices delictivos".

El funcionario indicó que la responsabilidad de indagar los hechos corresponde al Gobierno estatal de Querétaro, aunque la Secretaría federal de Seguridad ha ofrecido su colaboración.

"Hemos estado señalando la necesidad de revisar a detalle los protocolos que corresponden tanto a los directivos del equipo de fútbol como a las autoridades, y sobre todo a la Federación Mexicana de Fútbol. Es importante para que se evite este tipo de incidentes", indicó Mejía.