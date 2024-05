Reinaldo Navia aconsejó a Valdés y Lichnovsky de cara a la Copa América

Si hay un futbolista chileno que dejó huella en México fue Reinaldo Navia, quien levantó dos trofeos con el Club América y tras cumplir 46 años el pasado 10 de mayo, sigue representando a la escuadra en el 'Equipo de leyendas', brindando exhibiciones en el norte del continente.

Esta vez, el 'Choro' miró la coronación de las 'Aguilas' desde fuera de la cancha y conversó en exclusiva con Al Aire Libre, la madrugada de este lunes 27 de mayo, una vez sonó el pitazo final en el Estadio Azteca, en medio de la obtención de la estrella 15 y el bicampeonato a nivel local.

"A pesar de que terminaron como líderes, el equipo hizo un gran torneo y si bien creo que no mostró su mejor versión en la liguilla, acá (en el club) lo importante es salir campeón. Llegar a la final y ganarlas es para el América el premio para un grupo inteligente, aunque muy criticado, pero es un grande y supo ganar estos partidos, cosa que otros equipos no saben. Es cierto que no llegó mucho en este duelo de vuelta, pero lo hizo una o dos veces y con eso le alcanzó para ser campeones", declaró el exdelantero desde tierras mexicanas, mientras en la transmisión oficial sus compatriotas levantaban la copa en el campo de juego, prácticamente al mismo tiempo.

La evaluación a sus compatriotas y lo que viene

- Cuál es tu evaluación sobre Diego Valdés, el 10 del equipo.

- Me parece un buen jugador. Si bien Diego (Valdés) desapareció un poco más en la liguilla, tengo claro que es un futbolisat importante cuando está dentro del campo, totalmente desequilibrante y ese es un factor que siempre preocupará a los rivales, por lo que este logro lo tiene más que merecido, Bueno, por algo lo renovaron también.

- ¿Y de Igor Lichnovsky qué balance podrías realizar?

- En relación a Igor (Lichnovsky) es justo mencionar que a pesar de las cosas externas que pasaron, respondió en la cancha a lo largo de la temporada. Considero que ambos chilenos trabajan muy bien y esto (jugar fútbol) lo hacen con alegría.

- Te invito a aconsejarles para su participación en la Copa América, considerando que jugaste dos ediciones continentales con La Roja y conoces el nivel de ambos en la tierra donde te radicaste.

- Imagino que deben estar cansados. Sentir cansancio por la temporada es algo normal, considerando que se viene muy encima la Copa América y tendrán poquísimo descanso, pero bueno estarán defendiendo la camiseta de nuestro país y sabemos lo que significa para nosotros (los chilenos) la Copa América. Chile ya la ganó dos veces y ellos son parte del cambio generaciona en el camarín, con un nuevo director técnico y un cambio que ya se está ejecutando. Son considerados líderes de este grupo, ya que no está Arturo Vidal ni Gary Medel. Ellos deben agarrar la batuta de este grupo y marcar esa diferencia, tal como lo hacen a nivel de clubes.